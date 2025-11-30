Il tecnico dell'Inter U23 commenta in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro la Pro Vercelli: "Abbiamo avuto occasioni"

Fabio Alampi Redattore 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 17:11)

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro la Pro Vercelli: "Abbiamo sofferto molto la Pro Vercelli nei primi 15, abbiamo subito gol, abbiamo rischiato. Poi un po' alla volta abbiamo preso campo e la partita è diventata più in equilibrio. Abbiamo avuto le nostre buone occasioni, anche per fare il secondo gol. Credo che la partita sia finita in parità giustamente, in virtà della loro partenza molto forte e di una ripresa dove abbiamo fatto molto bene, sia nel contrastarli come ritmo e aggressività, sia nel proporre gioco".

"Kamate quinto a destra e Cinquegrano? Una soluzione che ci ha dato buone indicazioni. Kamate è uscito dal settore giovanile e faceva l'esterno, anche se alto: questo è un ruolo che secondo me potrebbe completarlo, come giocatore in grado di fare quello che vuole in quella zona di campo da quinto, da ala o da mezz'ala. Anche oggi è stato molto intraprendente, come la squadra nel secondo tempo, meno nel primo. Ha fatto buone cose come Cinquegrano qualche metro più dietro".

"Rendimento diverso tra casa e trasferta? In casa abbiamo affrontato anche Lecco, Vicenza e Cittadella, squadre che ci stanno davanti. Poi il motivo non lo so spiegare, non ci sono strategie particolari tra casa e trasferta. Abbiamo perso tre partite in casa affrontando tre squadre che ci stanno davanti. Chi è entrato ha dato una spinta in più, chi è rimasto in campo ha accelerato. Loro sono andati fortissimo nel primo tempo, ci può stare di arretrare un attimo o di non essere così aggressivi per tutta la partita. La sensazione è che nel secondo tempo abbiamo alzato l'intensità e la personalità nel giocare anche sotto pressione, siamo usciti per andare al tiro. Buone sensazioni dal secondo tempo.

Prestia? Essendo un giocatore esperto e che si conosce, le sensazioni non sono positive. Probabilmente sarà un infortunio muscolare, faremo degli accertamenti ma credo che per le prossime partite non ce lo avremo. Topalovic? Anche una scelta tattica e tecnica: noi giochiamo sempre con due attaccanti, Kamate che è molto offensivo. Questa non è una categoria in cui puoi giocare sempre spavaldo, non tutti giocano con due punte, un trequartista e un altro calciatore offensivo. Però sappiamo di averlo, e anche oggi ha fatto bene quando è entrato. Magari nel girone di ritorno riproveremo a giocare con quattro offensivi dall'inizio".