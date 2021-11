Adani: “Allegri? Mai sentito Ten Hag, Nagelsmann e Klopp parlare di contrasti. Max deve…”

Intervenuto ai microfoni di BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così della Juventus e di Allegri

"Tra le 32 squadre in Champions, chi ha vinto 4 partite su 4? Ajax, Liverpool e Bayern Monaco oltre alla Juventus. Allora la rosa della Juventus non è scarsa. Ten Hag, Nagelsmann e Klopp hanno mai detto che servono più contrasti? Non mi pare. Cos'è, un'allusione? Io studio il loro calcio e il loro modo di comunicare, se tu fai controcultura, come possiamo far passare buona una partita non buona? Max deve risolvere i problemi, se gli è stata riconosciuta una forza così forte di mandato ci sarà un motivo. Spero ancora in un suo miglioramento, la Juve è la comunità con più tifosi in Italia. Chi parla di bel gioco, dice stupidate. Si tratta di gioco. Punto. Se l'idea è "arrangiatevi", non faremo mai passare questo come idea buona. Non è cultura, non è rispetto. Noi non appoggiamo 'arrangiatevi', mi spiace".