Adani attacca Allegri: “Juve out dalla CL? Per analizzare con dignità…”

«Se parli bene di squadre come Porto, Napoli, Milan o Ajax o Benfica non puoi parlare bene della Juventus. Quelle sono le meraviglie del calcio europeo. La Juve ha deluso e il problema è palese a tutti, anche a chi si occupa di cricket o lancio del giavellotto. Perché dire stupidate. La società bianconera ha perso 40 mln di euro e ha fatto stessi punti del Maccabi. Io vinco e voi non contate niente", ci veniva detto. Da quando Allegri è stato messo di nuovo alla guida della Juve, la squadra ha giocato 70 partite tra l'anno scorso e quest'anno. Trovatemi cinque partite buone, non si può giocare così male. Se ne trovate cinque si può trovare la dignità di analizzare, altrimenti bisogna solo vergognarsi», ha sottolineato.