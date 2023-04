Adani: “Juve-Inter gara bruttissima, due mezzi tiri in porta. Soffoca l’entusiasmo”

«L'Inter si passa la palla, la Juve guarda l'Inter e rimane lì. Di Maria deve vivere una partita per 65' a 50 metri dalla porta, giustamente come premio è stato sostituito. Di Maria in una semifinale di FA Cup o di Copa del Rey è il mio asso nella manica per vincerla subito. Siamo gli unici a dire che le partite si giocano sui 180'. E' stata una partita bruttissima, due mezzi tiri in porta. Partita giocata sotto ritmo che soffoca l'entusiasmo. A volte si fa per scelta a gara di non avere il pallone», le parole dell'ex calciatore.