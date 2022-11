Agnelli: “Juventus più sostenibile anche grazie alla seconda squadra. In 3-5 anni…”

"Non parliamo di innovazione, si tratta di copiare quello che gli altri fanno bene e farlo anche noi. Il passaggio in seconda squadra è utile per la Juventus, ma anche per la sostenibilità poiché si creano giocatori in casa. Poi si danno giocatori alle Nazionali. Parliamo di Miretti e Fagioli all'esordio, ma anche di 7-8 giocatori in pianta stabile in Under 20". Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, alla tavola rotonda organizzata dalla società bianconera a Torino sul tema 'Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?'.