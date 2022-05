Albertini: “Inter, Lautaro indiscutibile e Perisic determinante. Milan, segnale derby”

L'ex giocatore rossonero ha parlato della lotta scudetto e si è soffermato su alcuni protagonisti nerazzurri

L'ex rossonero, Demetrio Albertini ha parlato dell'Inter e del Milan, del loro percorso in campionato e di alcuni protagonisti in particolare: «Lautaro è un grande giocatore e non va discusso. Ci aggiungerei anche Perisic che ha fatto una grande stagione con l'Inter e nelle ultime partite sta facendo la differenza. Il croato è stato determinante, abbina qualità e quantità sulla fascia, un giocatore straordinario. Mi piace tanto Barella, l'anno scorso ha giocato talmente tanto bene che forse quest'anno è passato in secondo piano».

«L'Inter è lì, dopo la vittoria del Milan non era facile vincere a Cagliari, ma lo ha fatto con grande qualità, in una gara complicata. Il campionato lo vince chi gestisce meglio i momenti di pressione che nei campionati sono inevitabili. Da un po' non si giocava lo scudetto all'ultima giornata. Si vedrà quello che avverrà domenica. Ma credo che sia la sintesi di tutto il campionato: nel derby di ritorno l'Inter aveva dominato con forza ed esuberanza fino al sessantesimo. E il Milan era in grande difficoltà, ero allo stadio quel giorno. E quel giorno il Milan, nelle difficoltà è riuscito a ribaltare la partita anche con un pizzico di fortuna, credendoci fino all'ultimo. In quella partita si sono create delle convinzioni in casa rossonera e dei dubbi per l'Inter. E basta guardare alle partite successive. Non sono scaramantico e sarei stupito se lo scudetto non lo vincesse il Milan», ha aggiunto.