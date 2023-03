Allegri: “Importante passare il turno, ma dobbiamo migliorare. Di Maria? Con l’Inter…”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus dopo il successo per 2-0 a Friburgo e a tre giorni dal match con l'Inter

Alessandro De Felice

La Juventus vince 2-0 a Friburgo e conquista il pass per i quarti di finale di Europa League. Al termine dell'incontro, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport:

"Oggi era importante passare il turno, ma dobbiamo migliorare in alcune situazioni come nella gestione della superiorità numerica: in quel caso bisognava fare scelte diverse nella gestione del pallone. Un po' dipende anche dalle caratteristiche dei nostri giocatori, la maggior parte sono contropiedisti".

Su Vlahovic che si è sbloccato:

"Sono contento per Dusan dal punto di vista mentale, ma io penso al secondo tempo e dico che non va bene. Dobbiamo gestire meglio queste situazioni. Non possiamo fare errori così sulle scelte e le linee di passaggio, così non va bene".

In conferenza stampa, Allegri ha poi aggiunto:

"È un risultato importante, perché questa squadra aveva perso solo con il Dortmund ad agosto. Il risultato è buono, anzi ottimo ma non esaltiamoci perché siamo ai quarti di finale. Dobbiamo pensare a quando fatto nel secondo tempo e migliorare".

Di Maria può giocare contro l'Inter?

"Non l'ho rischiato, perché non ne avevamo bisogno. Sarà sicuramente a disposizione per giocare la partita contro l'Inter".