Allegri: “Napoli una grande, è uno scontro diretto. Sulla situazione Covid…”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli: "Per me è una situazione nuova. Siamo preparati per giocare questa partita. Una partita importante, uno scontro diretto. Le partite dopo la sosta sono sempre complicate e in queste situazioni ancora di più. Bisogna avere la capacità di concentrarsi su quello che dobbiamo fare sapendo che affrontiamo una grande squadra".

"Non sono io quello in grado di commentare e soprattutto di dire cose che non sono di mia competenza. Sono molto preoccupato perché in queste situazioni trovare la concentrazione è molto più difficile. Si sommano il fatto che si gioca dopo la sosta più questa situazione. Bisogna essere bravi sapendo che una partita molto difficile e importante per noi perché una vittoria ci farebbe fare un salto di classifica".