Allegri: “Juventus senza Ronaldo? La decifreremo in campo. Locatelli fuori…”

Le parole dell'allenatore bianconero ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio di Juventus-Empoli

Nel pre partita di Juventus-Empoli, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Locatelli ancora out? Gli manca condizione, Manuel è arrivato dopo un mese e passa di inattività. Ha lavorato abbastanza bene, ha mezz'ora di autonomia e poi avrà la nazionale, anche se nella prima partita sarà squalificato e potrà lavorare per rientrare dopo la sosta. Come sarà la Juve senza Ronaldo? La decifreremo in campo, perché comunque bisogna cercare di ottenere la prima vittoria in campionato, visto che a Udine abbiamo lasciato due punti importanti. Siamo molto felici e contenti che stasera ci sia il pubblico, che sicuramente ci darà una mano, quindi abbiamo questa partita prima della sosta e poi comincia il tour de force, sarà un mese bello da affrontare con grandi partite".