Allegri: “In 5 giorni vanificato il lavoro di un mese. Chi perde ha sempre torto”

Le parole del tecnico bianconero intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Zenit

Reduce da due sconfitte consecutive in campionato, la Juve è attesa da una risposta in Champions dove i bianconeri affronteranno lo Zenit. Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri analizza il periodo di crisi della sua squadra. "Abbiamo davanti il primo obiettivo della stagione e centrarlo sarebbe una bellissima cosa, che ci permetterebbe di stare più tranquilli e di concentrarci sul campionato, dove in 5 giorni abbiamo vanificato il lavoro di un mese".