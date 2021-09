Allegri: “Ci vuole una vittoria netta. Dybala spero di riaverlo dopo la sosta”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine della gara vinta contro la Sampdoria

Contro la Sampdoria la Juventus conquista la seconda vittoria consecutiva. Al termine di una gara ricca di gol, Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn. "Bisogna far fatica e bisogna vere il gusto di difendere, fa parte di una partita di calcio. Noi fino a questo momento non è che in tutte le partita abbiamo lasciato molte occasioni da gol. Chiesa? Federico ha delle qualità importanti, oggi a differenza di altre volte ha gestito la palla in modo migliore. Ha tutte le qualità per migliorare".