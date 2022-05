Juventus, Allegri: “Arrivare in Champions ottimo risultato. Fossimo passati col Villarreal…”

Ai microfoni di Sky dopo Juventus-Venezia, Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha commentato così la partita dell'Allianz Stadium

"Abbiamo avuto un buon approccio alla partita, tirando diverse volte in porta. Dopo il gol, però, ci siamo un po' abbassati, concedendo qualcosa. Il gol del Venezia nella ripresa era nell'aria, siamo stati anche fortunati a trovare subito il gol del vantaggio. In questo momento inutile parlare di bel gioco, sono 3 mesi che giochiamo sempre con gli stessi. Arrivare tra le prime quattro sarà un ottimo risultato. Le scatole per non aver lottato per lo scudetto mi girano con me stesso: noi abbiamo perso tanti giocatori a livello traumatico, questo ci ha penalizzati. Se siamo in questa posizione, tutto il male non viene per nuocere. Magari, se fossimo passati con il Villarreal avremmo perso energie per il quarto posto. Ora cercheremo di fare più punti possibile nel finale e per ripartire al meglio l'anno prossimo".