Allegri: “Venezia in casa a secco solo con l’Inter. Arthur? Non lo convoco perché…”

Le parole dell'allenatore della Juventus alla vigilia del prossimo impegno di campionato

Daniele Vitiello

Massimiliano Allegri, alla vigilia del match tra Juventus e Venezia, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: "La partita di domani credo sia complicata. Se non erro, il Venezia in casa ha segnato molto. Solo con l'Inter, credo, non ha fatto gol. Comunque gioca ed è spensierata, poi viene da una brutta sconfitta col Verona. Avevano dominato il primo tempo, domani giocano con la Juventus e cercheranno di fare un'impresa storica. Noi dobbiamo metterci al pari loro, sia a livello di mentalità che di corsa".

De Sciglio come sta?

"Bene. McKennie non ancora e si aggrega settimana prossima al gruppo. Ramsey è ancora fuori, poi gli altri, a parte Arthur, che stamani è arrivato in ritardo all'allenamento e non sarà convocato".

Se tornerà titolare De Sciglio, potremo rivedere il 4-2-3-1?

"Se giocherà De Sciglio è normale che Cuadrado sarà spostato più avanti e quindi Bernardeschi rimarrà a sinistra, dove paradossalmente fa meglio che a destra perché ha più libertà di movimento".

Dybala?

"Sta bene, è a disposizione e pronto per giocare".

Che ha fatto Arthur?

"È semplice, è arrivato in ritardo. Farlo il giorno prima della partita non credo sia giusto: non sarà convocato, ma da martedì tornerà a essere con la squadra. Sono cose che capitano".

Come sta Pellegrini?

"È cresciuto molto, credo che abbia molti meriti perché ha voluto rimanere alla Juventus. È cresciuto molto, sta crescendo e credo che possa migliorare ancora. È una valida alternativa per Alex Sandro".