Alvini: “Con l’Inter qualche errore, può capitare. Pinamonti tra i top attaccanti d’Italia”

Dopo il ko contro l’Inter, la Cremonese domani ospita il Sassuolo. Così Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa: “Resteremo sulla nostra identità, a San Siro ho visto qualche errore che può capitare, ma sull'atteggiamento cercheremo di porre qualche rimedio. In linea di massima vogliamo continuare su questo percorso, possiamo fare una linea di pressione più bassa in alcune gare, ma vogliamo continuare su questo percorso.

Il Sassuolo? Sono arrivati decimi e giocano dall'anno scorso, hanno uno dei migliori attaccanti d'Italia come Pinamonti e se la sono giocata alla pari col Milan. In questo momento sulla carta FIorentina, Roma, Torino, Inter, Sassuolo, Atalanta e Lazio sono superiori della Cremonese ed è chiaro. La Cremo sta facendo un percorso nuovo, loro hanno conoscenze maggiori e noi ci stiamo costruendo. Sulla carta è così, noi vogliamo incidere sul campo attraverso lo spirito, il gruppo che vogliamo consolidare e sono certo che raggiungeremo i risultati. Sin qui abbiamo fatto buone prestazioni con errori, ma stiamo costruendo qualcosa. Abbiamo giocato con squadre che l'anno scorso sono arrivate in alto. Chiedo tempo per costruire la squadra. La Cremonese lotterà per la salvezza e domani se la giocherà col Sassuolo”, le sue parole.