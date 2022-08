Alvini: “Mou? Gratificante sfidarlo. Mentre lui faceva il Triplete con l’Inter…”

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, oggi sfiderà José Mourinho e la sua Roma in una gara speciale per tutta la città di Cremona. Ne ha parlato ieri in conferenza stampa: "Per me è un piacere, così come per la Cremonese e Cremona. Per tutti, tifosi, società e città. Giocare contro la Roma è fantastico, gratificante per tutti. Se devo essere sincero, da allenatore per me è straordinario. Nel 2010 faceva il triplete con l'Inter e io lo facevo con il Tuttocuoio, se penso a 12 anni fa e al fatto che ora ci gioco contro ne sono felice, potergli dare la mano domani sarà bello. Quello che è ancora più bello è ciò che vogliamo fare domani, essere all'altezza di quella tradizione e di quel campo".