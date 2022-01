Ambrosini: “Inter-Milan? Tappa di montagna. I rossoneri possono recuperare”

Le considerazioni dell'ex calciatore in vista della stracittadina milanese in programma sabato al Meazza

Massimo Ambrosini, ex Milan, ai microfoni di DAZN ha parlato del derby tra rossoneri e Inter in programma sabato al Meazza. Queste le sue considerazioni: "Se dovesse vincere l'Inter, probabilmente il Milan potrebbe abbandonare i sogni scudetto. Però lo vedo, a proposito di paragoni col ciclismo, come una tappa di montagna, quelle che possono segnare il passo di chi sta dietro e può recuperare il terreno perduto. Vincere potrebbe essere determinante"