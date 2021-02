Andrade: “Porto-Juventus? Passano i bianconeri. E in campionato con Inter e Milan…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della squadra di Andrea Pirlo tra Champions e lotta scudetto

Nel corso della sua intervista ai microfoni di TMW, Jorge Andrade, doppio ex di Porto e Juventus, ha parlato del confronto di Champions dei bianconeri e del loro percorso in campionato: "Passa la Juventus? Per me sì, i bianconeri hanno una smisurata voglia di arrivare alla fine di questa competizione e il 2020-2021 può essere finalmente la stagione giusta per vincere la Champions. Me lo sento, questo traguardo è vicino. E non dimenticatevi neanche la corsa Scudetto: sembra una lotta a due tra Inter e Milan, ma la Juventus alla fine sarà lassù a giocarsela. Come sempre".