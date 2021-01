Ansa – Roma, esplode la rabbia dei tifosi. Scatta il toto-allenatore: ecco il più quotato

L’Ansa racconta la brutta eliminazione della Roma dalla Coppa Italia a partire dalle reazioni dei tifosi giallorossi, che in questo momento sono decisamente sul piede di guerra: “Il derby perso malissimo e l’eliminazione in Coppa Italia con lo Spezia rischiano di essere fatali per Paulo Fonseca. Cresce l’ira dei tifosi della Roma che ora chiedono a gran voce l’esonero del tecnico portoghese: ad acuire il malumore anche l’errore, definito da molti ‘dilettantistico’, dei sei cambi che avrebbero comunque fatto perdere la gara a tavolino alla squadra giallorossa. “Un’umiliazione in diretta nazionale – la rabbia dei tifosi sul web – E ora devono pagare tutti, allenatore e team manager”.”

Crescono quindi le voci di un possibile cambio in panchina per un eventuale post Fonseca. In casa giallorossa saranno sicuramente ore di riflessione. Intanto le radio della Capitale si sono già scatenate con il toto-nomi: da Allegri a Sarri, ma il più quotato sarebbe Luciano Spalletti.

(Ansa)