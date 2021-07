Ex Inter: niente via libera per Arnautovic al Bologna, cosa sta succedendo

Sembrava ormai a un passo il ritorno dell'attaccante in Italia, ma la situazione non è ancora risolta

Sembrava a un passo il ritorno in Italia dell’ex Inter Marko Arnautovic dopo il termine degli Europei. Invece mancano ancora dei dettagli tra le parti, come svelato da Sky Sport: “Si attende sempre l’accordo definitivo per Arnautovic. Oggi nuovi incontri con l’entourage dell’attaccante, ma la situazione al momento non si sta sbloccando, con l’ex Inter che deve sempre risolvere il suo contratto con lo Shanghai”, si legge.