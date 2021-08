Aronica: “Napoli? Servono top per raggiungere Inter e Juve. Se rimane così…”

Le parole dell'ex difensore azzurro a proposito della squadra allestita per Luciano Spalletti

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole: "Il Napoli di Spalletti? Bisogna capire quali sono gli obiettivi della società. Se l'obiettivo è quello di raggiungere la Champions e di migliorare lo scorso anno va fatto qualcosa in termini di mercato. Se dovesse rimanere così, potrebbe essere anche un po' indebolito. Bisogna fare chiarezza in sede di mercato. Il club ha bisogno di un paio di top player per raggiungere il livello di Inter e Juve".