L’ASL di Torino blocca il Toro: squadra non partita per Bergamo per il match con l’Atalanta

La partita di Serie A tra Atalanta e Torino, in programma domani pomeriggio alle 16.30 al Gewiss Stadium, non sarà giocata. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l'ASL di Torino ha bloccato la partenza della squadra di Ivan Juric in seguito alla nuova positività al Covid-19 di un calciatore emersa dopo i tamponi svolti questa mattina: