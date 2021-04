Atalanta, Gasperini: “Lotta CL, tutto può succedere. Superlega? Pensavo…”

La squadra bergamasca è seconda in classifica in attesa della gara del Milan contro la Lazio in programma domani sera

Eva A. Provenzano

Dopo la vittoria per cinque a zero contro il Bologna, Gianpiero Gasperini ha commentato la prestazione della sua Atalanta ai microfoni di Skysport. Queste le sue parole: «Sappiamo che nel campionato italiano ogni gara ha la sua storia. Il Bologna ha messo in difficoltà tante squadre, anche con la Roma aveva giocato con questa difesa ed era una delle possibilità». «Abbiamo avuto un po' di frenesia iniziale, forse proprio la voglia di fare bene e la condizione di questo momento ci portava ad andare fuori giri nei passaggi decisivi, tiravamo di fretta alla distanza. Quando poi ci siamo calmati è andata meglio».

-Il secondo posto è un'operazione lanciata?

Due punti alla matematica e saremo di nuovo in Champions per il quinto anno e questo è un traguardo. Dopo sulla CL non so quanti punti dobbiamo fare e quale sarà il tetto. Sappiamo che in queste cinque partite, gli altri devono sperare che noi sbagliamo per prenderci e passarci davanti. In tre punti ci sono tutte squadre forti, può succedere di tutti. Ma noi sappiamo che il destino è nelle nostre mani. È difficile ma ce la possiamo fare, ci siamo posti questo traguardo.

-Si è parlato molto di Superlega, ma l'Atalanta è a questo livello con budget basso. Paura di perdere qualche pupillo in futuro?

Ma questo è successo dal primo anno che sono andati via tanti giocatori ma proprio perché quando arrivavano i club offrivano 7 volte quello che prendono all'Atalanta e io dicevo che sarebbero andati lo stesso anche con il doppi. Questa è la storia dell'Atalanta, poi anche noi abbiamo cambiato il target nel tempo. Si parla tanto ma i bilanci per la famiglia Percassi sono legge, hanno alzato gli introiti ma non possono certe comprare giocatori da cinquanta mln o andare a dare gli stipendi delle big. Se poi i debiti li devono pagare tutti quanti, quello è da capire. Noi abbiamo rischiato di non giocare più ed eravamo tutti a casa per far giocare bene 12 società. Stasera altrimenti per cosa giocavamo. Qualcuno ha detto che avremmo vinto noi tutto se avessero penalizzato le tre big che partecipano alla Superlega. Ma si può trovare qualcosa di bello per il calcio. Ci deve essere sempre la speranza che un ragazzino possa giocare anche in un club piccolo e contro le big. Se poi noi dobbiamo giocare sempre giocare in bicicletta e le grandi con la Ferrari allora...

-L'anno prossimo in lizza per lo scudetto? Dove può migliorare l'Atalanta?

Tutto è migliorabile ma in base alle possibilità. Sono aumentate anche di tanto, hai la possibilità di spendere di più e su quel target vai a comprare i giocatori senza penalizzare il calcio. Perché se all'Atalanta non vanno i bilanci si rischia il fallimento e non li salva nessuno. A differenza di altre situazioni. Da altre parti ci sono mln di tifosi ed è tutto giustificato ma non si può far saltare il calcio per questo, mi sembra eccessivo. Poi ci sono state le reazioni che li hanno messi alla berlina. Pensate se oggi a Firenze si fosse giocato con il pubblico. Amareggiato? Io lunedì ero convinto che fosse finito tutto e che il campionato fosse finito, la CL che non c'era più ed era il nostro sogno e invece in Superlega era solo su invito.

(Fonte: Skysport)