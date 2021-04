Atalanta, Gasperini: “Scudetto? Non potremo mai permetterci Lukaku e Barella”

Le parole dell'allenatore dei bergamaschi dopo la partita di questa sera contro la Fiorentina

Stuzzicato sugli obiettivi futuri della sua squadra, a partire dal prossimo anno, Gasperini ha chiosato: "Non ci nascondiamo, siamo in una fascia alta, con le prime, ma non con le primissime. L'Inter ad esempio ha di più e le società con le quali lottiamo hanno budget più alti, l'Atalanta non potrà mai competere dal punto di vista economico e comprare giocatori come Lukaku e Barella, ciò non significa che noi non cercheremo di stare in questa fascia. Vincere lo scudetto però mi sembra eccessivo".