Gasperini: “Ormai strumento pericoloso. Spero che dopo Superlega salti anche il Var”

Le parole del tecnico dei bergamaschi a proposito dell'utilizzo della tecnologia dopo i torti subiti nell'ultimo periodo

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell'impegno di Europa League con l'Olympiacos. Queste le sue considerazioni: "Purtroppo abbiamo questa emergenza, non abbiamo Ilicic, Zapata e Muriel, oltre a Miranchuk. È arrivato comunque Boga, poi c'è Malinovskyi e cercheremo di fare il meglio come fatto con Inter, Lazio e Juventus. Purtroppo tutte le assenze sono nello stesso reparto. Per fortuna si rigioca, altrimenti, soprattutto per il modo in cui abbiamo perso, sarebbe difficile stare tranquilli. Possiamo togliere un po' di nervosismo. Si corre un po' troppo, non è questo l'obiettivo adesso ma spero che l'Atalanta possa ambire a questo, la società sarà più forte.