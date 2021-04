Gasperini: “CL? Battuto una squadra forte come la Juve, ma traguardo ancora lontano”

L'allenatore dell'Atalanta ha parlato dopo la vittoria contro i bianconeri maturata dopo una gara bloccata fino all'87esimo, al gol di Malinovskiy

Aver vinto oggi significa che possiamo battere la Juve e loro sanno di poter perdere contro di noi. Faccio i complimenti ai miei perché abbiamo battuto una squadra forte, non è dimessa, è forte. Abbiamo vinto a fatica. Ma in modo giustificato e ci dà grande forza.

Anche chi è entrato dalla panchina è stato fondamentale come Malinovskiy. Il risultato in partite così si determina sugli episodi. Ogni gara si gioca con tante partite nella stessa gara.

Chiaro che abbiamo cercato compattezza per difendere bene perché la Juve ha delle frecce davanti. Abbiamo fatto partite in inferiorità numerica e siamo riusciti a vincere. Chiaro che è una fase in cui facciamo molto bene, se portiamo più giocatori avanti è meglio. Ma siamo stati bravi perché era una partita difficile, non ci potevano essere tante occasioni e più occasioni le abbiamo avute noi. Il nostro processo di crescita è avvenuto nel tempo. Gli anni che sono stato a Bergamo ha permesso la nostra evoluzione.