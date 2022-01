Auriemma: “Mercato? Al Napoli non serviva. Koulibaly e Anguissa forse ok con l’Inter”

Le considerazioni del giornalista vicino alle vicende del club azzurro attraverso il suo canale YouTube

Attraverso il suo canale YouTube, Raffaele Auriemma ha parlato dei temi di casa Napoli e anche di altro. Ecco alcune delle sue considerazioni: "La Juventus su tutte s'è attivata per presentarsi dopo la sosta con una formazione più competitiva, più forte, ma vedremo. Vlahovic potrebbe garantire quei gol che sono mancati con Morata, così come Zakaria potrà dare molto al centrocampo. Se dovesse arrivare anche Nandez allora sarebbe un rafforzamento importante, togliendo Kulusevski e Bentancur che sono di buona qualità ma c'era di meglio. Paratici, che aveva preso l'attaccante, ha avuto un atto di riconoscimento verso la sua vecchia società. L'Inter ha preso Gosens, l'Atalanta ha perso qualcosa ma ha preso Boga e vedremo le altre.

Il Napoli fa un mercato d'attesa perché non ha bisogno di acquistare, ma la necessità di recuperare chi è stato fuori, piano piano stanno rientrando Osimhen, lo stesso Lozano, Fabian, e poi si attendono Koulibaly ed Anguissa, non subito per le semifinali, probabilmente direttamente con l'Inter. Il Napoli non ha bisogno di mercato, migliori di quelli che ha Spalletti non ce ne sono almeno tra quelli in vendita.