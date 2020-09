Barcellona, crisi nera. Sport: “Ceduto Semedo ma il budget terzino è 5 mln”

La cessione di Nelson Semedo al Wolverhampton non consentirà grandi esborsi al Barcellona. Ne è convinto il quotidiano Sport. I due obiettivi dei blaugrana sono Dest dell’Ajax e Aarons del Norwich ma entrambi costano e “l’idea della società è di non spendere più di 5 milioni di euro per il laterale”.

Così, torna in auge l’idea Emerson Royal, che il Barcellona ha parcheggiato al Betis. Per riportarlo alla base subito, servono 12 milioni ma il club blaugrana è convinto che il prezzo sia trattabile.