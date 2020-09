Barcellona, resa su Lautaro. Telegraaf: “Fatta per Depay, presentato in settimana. Le cifre”

Memphis Depay sempre più vicino al Barcellona. Secondo il quotidiano olandese Telegraaf la società blaugrana e l’Olympique Lione hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante 26enne: sul tavolo 25 milioni di euro fissi più altri 5 cinque variabili. Secondo lo stesso giornale, l’olandese arriverà alla fine di questa settimana a Barcellona per essere presentato come un nuovo giocatore blaugrana. “Memphis giocherà al fianco di Messi”, titola il quotidiano olandese.

E’ il segno della resa definitiva su Lautaro Martinez, che resterà all’Inter.