Mundo Deportivo – Barcellona vuole disfarsi di Pjanic: oggi incontro con la Juve

Il Barcellona accelera per le uscite di Pjanic e di Umtiti. L'agente del bosniaco vedrà oggi o domani la Juve. Mentre per il difensore centrale la situazione e' piu' complicata. Cosi' oggi il "Mundo Deportivo".

Il centrocampista del Barcellona e' tornato di moda in casa Juventus e in queste ore potrebbe esserci l'accordo fra le parti per un clamoroso ritorno di Pjanic in bianconero.