Barzagli: “Supercoppa, pensiero al triplice fischio? Il Milan è scarico”

Andrea Barzagli, su DAZN, ha parlato della sconfitta dei rossoneri in Supercoppa contro l'Inter. «Il primo pensiero al triplice fischio? Il Milan in questo momento è scarico. Di energie, due-tre giocatori mancano di condizione, non hanno la stessa fiducia della scorsa sragione per errori che ci sono stati. Tutto questo pensando a prima della gara con la Roma, subendo quel gol ha avuto un'insicurezza incredibile. Si torna sull'aspetto mentale, ma la fiducia poi torna».