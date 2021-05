Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Benevento-Cagliari

Al Vigorito la sfida salvezza tra la squadra di Inzaghi e quella di Semplici

Nelle parti basse della classifica è ancora in atto la lotta per restare in Serie A. Si giocheranno un posto nella prossima stagione anche Benevento e Cagliari e al Vigorito si gioca la sfida tra le due squadre a partire dalle 15. Una partita essenziale per la lotta salvezza. Queste le scelte dei due allenatori, Inzaghi e Semplici: