UFFICIALE / Il Benfica dà fiducia a Schmidt: rinnovo fino al 2026

Prossima rivale in Champions League dell'Inter, la società portoghese ha prolungato il contratto del tecnico che ha parlato così ai tifosi

Eva A. Provenzano

In casa Benficasi rinnova il patto di fiducia tra il club e l'allenatore Roger Schmidt. Il tecnico della squadra che affronterà l'Inter ai quarti di Champions League ha firmato un contratto che vale fino al 2026. Sul sito ufficiale del club portoghese si legge: «Sono molto felice al Benfica, abbiamo una squadra eccellente e i tifosi sono fantastici . Speriamo di continuare a giocare un buon calcio. Stiamo puntando ai titoli e questa è una grande motivazione per me. È stata una decisione chiara, per me, rimanere più a lungo in questo club».

«Gli obiettivi sono sempre gli stessi, la missione principale è rendere felici i tifosi . Succede quando giochiamo un buon calcio e vinciamo titoli. Siamo il Benfica, dobbiamo giocare per vincere titoli, questo è il nostro obiettivo, così i tifosi possono celebrare il nostro meglio per farlo in questa prima stagione, ma anche negli anni successivi, vogliamo vincere», ha continuato l'allenatore.

Poi ha parlato direttamente ai tifosi della squadra portoghese: «Voglio ringraziarvi per l'incredibile modo in cui ci sostenete. È sempre molto speciale giocare nel nostro stadio, ma anche lontano da casa, sentiamo davvero la vostra passione e il vostro sostegno. È una grande motivazione per noi e il motivo per cui giochiamo a questo livello. I giocatori cercano sempre di dare tutto per dimostrare a voi tifosi che diamo tutto sul campo per vincere partite e vincere titoli. Cerchiamo di rendervi felici».

(Fonte: slbenfica.pt)