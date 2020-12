Real, Benzema: “Volevamo dimostrare di essere i migliori. Se giochiamo di squadra…”

Dopo la doppietta in CL che ha qualificato il suo Real ed eliminato il Borussia M’Gladbach Karim Benzema ha parlato della mentalità della squadra madridista: «Sapevamo sarebbe stata una partita difficile. Siamo entrati in campo per dimostrare di essere i migliori. Abbiamo questa voglia di vincere dentro. Potevamo anche fare più gol. Per noi è una buona partita per il percorso che dobbiamo fare. Gli avversari sono sempre forti ma se giochiamo di squadra come oggi nessuno può esserci superiore».

(Fonte: Skysport)