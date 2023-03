Berardi a vita al Sassuolo? Carnevali: “Vi dico che se arrivasse una big…”

Mimmo Berardi a vita al Sassuolo? Ha risposto anche a questa domanda di calciomercato l’ad e dg del club neroverde, Giovanni Carnevali, nell’intervista rilasciata a TMW: “E' il nostro campione, il più importante di tutti. E per il quale, prima di pensare di cederlo, non dormo per un mese... E' normale che soprattutto dal momento in cui l'Italia ha vinto l'Europeo, si siano scatenate le richieste per lui da più società. Poi il nostro e il suo desiderio di poter dare continuità fa parte di un progetto e di un percorso di questo Sassuolo che è da 10 anni consecutivi in Serie A e che ha una riconoscibilità che di anno in anno migliora sempre di più. Berardi è uno degli artefici di questo.