Biraghi: “Partita da archiviare in fretta. I nuovi innesti possono darci una mano”

Biraghi, giocatore della Fiorentina, dopo la sconfitta per quattro a zero rimediata a San Siro contro l'Inter, ha commentato quanto successo durante i novanta minuti ai microfoni di DAZN. «Italiano ha sottolineato che la fatica degli impegni ravvicinati non è una scusante? Ha ragione il mister, ormai siamo abituati a preparare partite ogni due giorni. Non è quello il problema, quando bisogna giocare le Coppe non deve essere una scusante. Ma sicuramente può essere che abbiamo accusato un po' di stanchezza nell'ultima partita del ciclo giocato in questo giorno. Non bisogna fare drammi, non è piacevole perdere in questo modo, per la gente e per i tifosi, ci dispiace. Va archiviata in fretta e dobbiamo prenderla come lezione per la prossima volta, insomma», ha sottolineato.