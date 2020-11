I giocatori del Borussia M aspettano l’Inter: “Vogliamo qualificarci. Con un po’ di fortuna…”

Dopo la vittoria sullo Shakthar i giocatori del Borussia M’Gladbach hanno analizzato quanto fatto in campo ma si sono anche soffermati sulla prossima gara, quella contro l’Inter. «Adesso abbiamo altre due partite in Champions League. Con un po’ di fortuna saremo ancora davanti. Ma non possiamo dare nulla per scontato», ha sottolineato l’esterno Breel Embolo.

Gli ha fatto eco il difensore 24enne Nico Elvedi: «Possiamo essere molto soddisfatti della nostra prestazione oggi. Sono anche molto contento di aver segnato il mio primo gol in CL oggi. Ma non abbiamo ancora ottenuto nulla, abbiamo due partite da giocare che saranno molto difficili. Vogliamo fare punti e nel migliore dei casi anche restare primi in classifica nel girone».

Infine anche il portiere Yann Sommer ha detto la sua: «La leadership nel girone è una bella istantanea. Ma tutti sanno che abbiamo ancora due grandi partite da fare. Non vediamo l’ora di giocare. Ma ovviamente vogliamo andare avanti e qualificarci agli ottavi».

