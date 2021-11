Brambati: “Dybaka? L’errore della Juve è stato non cederlo per Lukaku”

Le considerazioni dell'ex calciatore e operatore di mercato sull'argentino che fatica a trovare continuità

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, dei temi di giornata, a partire da Lazio-Juventus. Queste le sue considerazioni in particolare su Paulo Dybala: "Il grande errore della Juve negli ultimi anni è stato quello di non cedere Dybala allo United e prendere Lukaku. L'affare saltò per colpa dell'argentino, ma io avrei lavorato per chiuderlo e non far uscire nulla. In questo momento, per non perderlo a parametro zero, lo rinnoverei".