Brambati: “Juve? Bremer sposta ma non è così completa da essere la favorita”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così delle ultime indiscrezioni di mercato

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così delle ultime indiscrezioni di mercato.

Vede la Juventus davanti a tutti?

"La vedo più completa rispetto a prima ma non così completa per dire questo. Credo che le somme si tireranno a fine agosto, anche se l'acquisto di Bremer credo abbia sorpreso tutti, anche se dopo il flop Koulibaly si è capito che avrebbe puntato su di lui e sulle indecisioni dell'Inter. Credo che l'acquisto di Bremer abbia spostato. So che Allegri sta pensando di spostare Danilo centrale, così da chiedere sul mercato un terzino e non più un centrale".

Quale il miglior acquisto del mercato finora?

"Dybala alla Roma è mirato, è giusto per l'ambiente pe r fare bene con Abraham. Lo ha voluto fortemente, a tutti i costi Mourinho. La Juventus poi con Bremer ha messo a segno il colpo per sostituire Chiellini, che è stata una grande perdita. Quando hanno voglia di spendere, la Juve diventa una delle top almeno in Italia. Se recupera poi al meglio Chiesa, è un acquisto in più".

Che ne pensa del momento delicato e delle contestazioni in casa Torino?

"Andare contro Cairo vuol dire andare anche contro la squadra. La contestazione per Bremer? Chi avrebbe negato 41 milioni più otto di bonus, che sono una cifra enorme? Mi sembrano esagerate le critiche a Cairo, che sta cercando di mettere a disposizione a Juric i giocatori voluti. A volte è meglio non esagerare e pensare da dove si partiva. Ai tifosi vogliono di più ma non è facile, Cairo deve pensare anche a non fare il passo più lungo della gamba".