Brambati: “Uscita Juve non sorprende. Pirlo neofita, giocatori senza motivazioni”

L'ex calciatore ha commentato senza mezzi termini l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League

A parlare di Juventus a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati: "Un'uscita non inaspettata dalla Champions della Juve. E' il quadro finale di una situazione che hanno deciso di vivere dopo l'addio a Sarri, a cui non è stato dato tempo. Hanno preso un neofita per la panchina, quindi non sono così sorpreso dall'uscita dalla Champions, così come dalla qualità del gioco. L'ho vista poche volte con l'intensità giusta. Ha regalato tre tempi a un ottavo di finale con il Porto. Molti giocatori mi sono sembrati senza motivazioni. Pirlo non dovrebbe avuto sedersi sulla panchina della Juventus. Vorrei capire anche che idea di calcio ha lui".