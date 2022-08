Brambati: “Milan? Chi parla di distanza dall’Inter capisce poco. Non comprendo…”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, su Tmw Radio, per commentare la seconda giornata di Serie A. Queste le sue considerazioni sul Milan: “Quando si gioca contro l’Atalanta si rischia sempre di uscire con le ossa rotte, invece il Milan ha avuto più occasioni. Non comprendo onestamente gli allarmismi, considerando anche che l’Inter ha affrontato avversarie di livello nettamente inferiore. Io continuo a ritenere i rossoneri i primi candidati per lo scudetto. A centrocampo manca un giocatore come Kessie”.

“Penso che Leao l’anno scorso sia stato determinante nel finale del campionato. Ricordiamoci che lui sa essere determinante a campo aperto, cosa che ieri non è stata possibile. La sostituzione di Pioli non è stata errata, anche se in realtà Hateboer era già ammonito. In ogni caso non si può pretendere che un giocatore possa decidere tutte le partite”.