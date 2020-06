Brambati: “Pioli è un cerotto. L’allenatore del Milan sarebbe stato Spalletti se solo…”

“Pioli? Se Spalletti si fosse messo d’accordo con l’Inter per la buonuscita, sarebbe stato il toscano il nuovo tecnico. Pioli è un cerotto su una ferita che sanguinava copiosamente”. Così Massimo Brambati, ospite di Tmw Radio. L’allenatore del Milan sembra avere ormai le ore contate in rossonero. Non sarà lui a guidare la formazione meneghina nella prossima stagione, malgrado ancora una semifinale di Coppa Italia da giocare e diverse partite di campionato ancora da terminare.