Brambati: “Pogba? Esclusione decisione stupida. Alla Juve mancano Nedved e Marotta che…”

"Una decisione stupida, non forte. L'unico modo per dar fastidio a un calciatore è mettergli le mani nel portafogli, non lasciarlo a casa. E' una cavolata escluderlo dai convocati. E' uni di quelli che ora deve dimostrare qualcosa e non lo convochi? Dagli una multa salata piuttosto. Ti fai del male da solo. Hai avuto un'annata così difficile, anche dal punto di vista dei calciatori, e li tieni fuori pure per un ritardo? Oggi non ci sono più figure forti come Nedved, Marotta, sta facendo tutto uno che non fa il dirigente e hanno scritto anche un regolamento interno stupido".