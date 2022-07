GdS – Bremer-Juve, ci siamo: in serata atteso a Torino. Domani le visite

Ormai ci siamo: Gleison Bremer è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus dopo la proposta odierna accettata dal Torino. Mancano solo visite mediche e firma ormai per La Gazzetta dello Sport: "Il Torino ha accettato l'offerta della Juve, il giocatore è d'accordo e la firma è vicina. Bremer è atteso a Torino con volo privato in tarda serata, domani mattina sono in programma le visite mediche e potrebbe anche già partire per il tour dei bianconeri negli Stati Uniti se riesce a ottenere in tempo il visto". Con Bremer alla Juve, l'Inter ha bloccato la cessione di Skriniar.