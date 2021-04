Briatore: “Inter ormai campione. Juve ha messo alla guida uno senza foglio rosa”

L'imprenditore ha parlato della sua squadra e delle difficoltà che sta vivendo durante un collegamento su Tiki Taka

Eva A. Provenzano

Flavio Briatore, ospite negli studi di Tiki Taka, ha parlato del momento della Juventus da noto tifoso bianconero. A Chiambretti ha spiegato: «Si deve continuare con Ronaldo? Credo che in questo momento la Juve non abbia la squadra, la crisi non è ora ma da inizio scudetto. Può capitare una parentesi negativa dopo nove scudetti vinti. Ma in un momento nel quale la squadra era già in discesa abbiamo anche messo un autista a guidare la macchina che non ha il foglio rosa».

«Se la squadra è costruita per Ronaldo lui la butta dentro - ha aggiunto - ma in questo momento la Juve ha troppi solisti e non ha centrocampo, ci sono ali e mezzali. Ronaldo segna ancora. Ma lo devono servire. Non c'è solo il problema Ronaldo. Abbiamo preso Rabiot che nessuno lo voleva e abbiamo strapagato lui e la mamma».

«La vera tragedia della Juve è la qualificazione nei primi quattro. Perché senza sarebbe un peso per il bilancio. Non è evidente arrivarci. L'Atalanta gioca bene, il Napoli anche, c'è il Milan e l'Inter ormai è campione d'Italia. Io quest'anno non so quale sia la formazione titolare della Juve. A parte Ronaldo e Chiesa. Mi ricordo che sapevo sempre la formazione della Juve a memoria», ha aggiunto.

(Fonte: Italia1)