Sarà il Cagliari di Eusebio Di Francesco la prossima avversaria dell’Inter in campionato. I sardi recuperano i pezzi dall’infermeria con i tamponi negativi al Covid degli ultimi giorni. Questo il punto del Corriere dello Sport: “Ha visto la luce in fondo al tunnel ieri mattina Giovanni Simeone che si è aggregato al gruppo dopo aver dovuto fare i contri con il Covid-19 ed essere riusciti, in pochi giorni, a riavere l’idoneità agonistica. E adesso i prossimi in lista sono Pereiro, già negativo da due giorni e Nandez che proprio ieri ha avuto la buona notizia di aver chiuso i conti con il subdolo virus”.