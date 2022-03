Serie A, Cagliari-Lazio: 0-3. Sarri gela Mazzarri, Felipe Anderson ispirato

Dopo la vittoria contro il Torino, frenata per i rossoblù e vittoria che fa vedere l'Europa a Sarri

Il Cagliari arrivava da una vittoria importante in casa del Torino (e da cinque risultati utili consecutivi) ma si deve arrendere ad una Lazio travolgente. La squadra di Sarri ha vinto per tre a zero in casa dei rossoblù. Ha sbloccato il risultato Immobile su rigore al 18esimo. Ha segnato il secondo gol della serata Luis Alberto, poco prima della fine del primo tempo. L'azione la comincia proprio lui, poi raccoglie l'assist di Felipe Anderson e insacca da distanza ravvicinata.

Nel secondo tempo al 62esimo proprio Felipe Anderson in fila alle spalle di Cragno il 3 a 0 dopo aver superato due avversari in area. Prima del 90esimo, per doppio giallo, i biancocelesti sono rimasti in 10 per l'espulsione di Marusic. Dopo il terzo minuto di recupero il gioco è rimasto fermo per una botta al costato rimediata da Immobile. La gara è andata avanti fino al 97esimo, ma aveva già detto tutto.