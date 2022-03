Cagliari-Milan, Tonali a rischio per una febbre alta. Il piano B di Pioli

L'allenatore rossonero potrebbe dover fare a meno del centrocampista italiano che è negativo al covid ma è rimasto a casa

Il Milan potrebbe perdere Tonali per la gara contro il Cagliari. Il centrocampista - hanno spiegato a Skysport - è rimasto a casa per una febbre alta. Negativo al tampone del coronavirus, il calciatore ha una normale influenza di stagione ma resta a rischio per la gara contro i rossoblù.