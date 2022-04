Inter-Milan, pranzo a Milanello per Pioli e i suoi. Calabria si è allenato a parte

Il difensore si era fermato per un mal di stomaco prima della gara col Genoa e non ha ancora smaltito il problema: si punta al recupero

Il terzino si è fermato nel riscaldamento di Milan-Genoa per problemi di stomaco che non ha ancora smaltito. Si lavorerà per il recupero totale del calciatore in vista della gara contro i nerazzurri anche perché al tecnico milanista, manca anche Florenzi.