Milan, Calabria: “Stiamo facendo bene, il campionato è ancora lungo”

Il calciatore rossonero ha parlato della sfida contro i giallorossi e si è soffermato sullo spirito ritrovato dal gruppo

Davide Calabria, a Skysport, ha commentato la vittoria del Milancontro la Roma: «Spirito ritrovato? Era una partita fondamentale per noi per la classifica visto che le ultime partite non erano state brillanti da parte nostra. Siamo venuti a Roma con la carica giusta. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che la partita era fondamentale. E se vogliamo puntare in alto dobbiamo dare il massimo, poi il risultato viene da sé. Sono contento per quanto fatto dalla squadra».