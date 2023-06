Calamai: “Milan? L’idea dell’algoritmo mi spaventa. Ora ha i soldi ma…”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato anche di quello che sta accadendo al Milan in questa sessione di mercato. Le sue considerazioni: "E’ vero, il Milan ha voltato pagina dopo aver liquidato Paolo Maldini e Massara. Si dice che la prima campagna acquisti post-rivoluzione avrà come stella cometa “l’algoritmo”. Un metodo scientifico per scegliere i giocatori. L’idea mi spaventa.